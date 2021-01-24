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Омбудсмен сообщила об освобождении задержанных на несогласованной акции в Москве детей

В медпомощи никто не нуждался
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская Михаил Метцель/ТАСС
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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Все несовершеннолетние, задержанные в субботу на несанкционированной акции в центре Москвы, отпущены и переданы родителям. Никому из задержанных детей медицинская помощь не понадобилась, об этом сообщила ТАСС в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что, предварительно, в Москве было задержано около 70 несовершеннолетних.

"Всех несовершеннолетних подростков, которых задержали на несанкционированной акции в Москве 23 января, отпустили из отделений полиции после приезда их родителей. Никто из задержанных детей не нуждался в медицинской помощи. Я также поговорила со всеми детьми", - сказала Ярославская.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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