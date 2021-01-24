В Москве проверят информацию о распространении памяток при задержании на акции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту распространения памяток при задержании на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В тамбуре книжного магазина "Циолковский" в Пятницком переулке были обнаружены 152 листовки с памятками при задержании полицейскими на акции в поддержку Навального", - сказал собеседник агентства.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил блогера под стражей до 15 февраля.