В Москве две участницы Pussy Riot сбили полицейского при задержании

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Две участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн при задержании сбили на машине полицейского в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС адвокат Алехиной Дмитрий Захватов, девушки находятся в ОМВД "Арбат". "Им инкриминируют ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Пока никакого уголовного дела в отношении девушек не возбуждено", - сказал он.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве 23 января. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Есть пострадавшие и среди протестующих. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

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