В депздраве Москвы сообщили, что всех 29 пострадавших на несогласованной акции отпустили

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московские врачи оказали помощь 29 участникам несанкционированной акции 23 января, доставленным в приемные отделения городских больниц. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приемные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет", - говорится в сообщении.