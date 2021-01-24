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В депздраве Москвы сообщили, что всех 29 пострадавших на несогласованной акции отпустили

Стационарное лечение никому не понадобилось

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московские врачи оказали помощь 29 участникам несанкционированной акции 23 января, доставленным в приемные отделения городских больниц. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приемные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет", - говорится в сообщении.

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