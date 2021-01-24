В Москве провисла часть потолка в переходе под Комсомольской площадью

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Часть потолка в подземном переходе на Комсомольской площади в Москве не обрушилась, а провисла из-за повышения уровня грунтовых вод и была разобрана для ремонта. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ "Гормост". Место случившегося огорожено, передает корреспондент ТАСС.

"Обрушения потолка в подземном переходе возле станции метро "Комсомольская" не было. В связи с наступлением положительных температур и повышением уровня грунтовых вод крепления подсистемы подвесного потолка ослабли, часть потолка провисла. Это вовремя заметили сотрудники ГБУ "Гормост", участок был оперативно огорожен предупреждающей лентой, а провисшая часть потолка разобрана для проведения восстановительных работ", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе ГБУ "Гормост".

Как добавил сотрудник охранного предприятия, следящий за порядком в подуличном переходе, инцидент произошел в дневные часы. "Никто не пострадал, никого провисший потолок не задел", - сказал собеседник агентства.

Данный переход обеспечивает пешую доступность между Казанским, Ленинградским и Ярославским вокзалами, трамвайными остановками и метрополитеном. Тоннель расположен под Комсомольской площадью и ведет к вестибюлю одноименных станций Кольцевой и Сокольнической линий метро.