Акционисту Крисевичу грозит арест за акцию с колючей проволокой на Арбате

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Художник Павел Крисевич, который устроил акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, задержан, суд определит ему наказание за неподчинение полицейскому. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

"Сейчас Крисевич находится в ОВД "Арбат". Он был задержан вместе с еще тремя людьми. Моему доверителю вменяют часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Его оставляют на ночь в ОВД. Завтра или послезавтра суд решил вопрос о его виновности и мере наказания ", - сказал адвокат. По словам Тельнова, по данной статье художнику грозит до 15 суток ареста либо денежный штраф.

Ранее Крисевич на Арбате в Москве забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания.

Крисевич 5 ноября провел акцию напротив здания ФСБ на Лубянке: в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали. Суд признал Павла Крисевича виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.