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Проект правительства Москвы для бизнеса победил на конкурсе BRICS Solutions Awards

Программа "Московский акселератор" одержала победу в номинации "Решения для бизнеса"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Программа "Московский акселератор" стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации "Решения для бизнеса". Международное жюри признало ее социально-экономическим и технологическим прорывом, сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 млн рублей инвестиций", - отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

По данным портала, акселератор направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Предприниматели и разработчики перспективных продуктов проходят обучение в рамках тематических курсов - отраслевых треков. Проект реализует столичное Агентство инноваций в партнерстве с фондом "Московский инновационный кластер" при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Победа в международном конкурсе демонстрирует, что "Московский акселератор" действительно помогает в развитии и масштабировании инновационного бизнеса российской столицы. С момента запуска на участие в программе было подано свыше 2,7 тыс. заявок, а ее выпускниками стали более 100 стартапов", - рассказал глава департамента Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Программа "Московский акселератор" стартовала в ноябре 2019 года. Проекту удалось объединить на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообщества и правительства Москвы для развития перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. За первый год работы было запущено семь отраслевых треков с ведущими отечественными и зарубежными корпорациями.

О конкурсе

Основные цели BRICS Solutions Awards - поиск перспективных идей и социально-экономических практик, направленных на повышение качества и уровня жизни населения стран - участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР), а также их последующая реализация.

На конкурсе BRICS Solutions Awards было представлено семь номинаций: "Здоровье граждан и поддержание активного образа жизни", "Качество жизни и демография", "Инновации и технологии", "Зеленая экономика", "Решения для бизнеса", "Жилье и городское развитие" и "Образование". Всего в нем приняли участие более 230 международных практик, 32 из которых вышли в финал.

Победителями, по данным портала, стали семь проектов из Индии и России. Они войдут в базу знаний о передовых практиках и решениях стран БРИКС в разных аспектах социально-экономического развития с открытым доступом и широкой международной информационной поддержкой их продвижения.

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