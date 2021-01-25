Более 340 переездов планируют отремонтировать на Московской железной дороге в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Столичные железнодорожники планируют в этом году отремонтировать более 340 железнодорожных переездов. Они расположены в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Курской, Брянской, Смоленской, Тульской и Владимирской областях, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Согласно программе, на 11 переездах выполнят капитальный ремонт, на 15 заменят устройства заграждения переезда, на 32 вместо асфальтового покрытия уложат резинокордовое, еще на 341 проведут асфальтировку проезжей части, находящейся в зоне ответственности железнодорожников", - сообщили в пресс-службе.

Ремонт переездов проводится в период специальных технологических "окон". Когда это возможно, железнодорожники оставляют на переезде одну полосу для пропуска автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Если такой возможности нет, то для проведения ремонта используется преимущественно ночное время, чтобы доставить как можно меньше неудобств водителям.

"Железнодорожные переезды являются значимыми транспортными объектами, которые испытывают ежедневную нагрузку не только от проезжающих поездов, но и от интенсивного автомобильного потока, в том числе многотонных грузовых автомобилей. Чтобы обеспечить безопасность и стабильность перевозок, железнодорожники ремонтируют и модернизируют переезды, в том числе оборудуют их дополнительными системами защиты", - сообщили в МЖД.

Железнодорожники просят автомобилистов с пониманием относиться к ремонтным работам, направленным на обеспечение безопасности движения.