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В Москве за последние 20 лет именем Татьяна назвали 9 тыс. девочек

Популярность имени стала снижаться с 2009 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Популярность имени Татьяна снизилось в Москве за последние 20 лет, за это время им назвали 9 тыс. девочек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что имя Татьяна менее популярно, чем 20 лет назад, за последние 20 лет им назвали 9 тыс. новорожденных девочек. Отмечается, что больше всего Татьян родилось в 2000 году - более 650 девочек. С 2000 по 2009 год это имя москвичи выбирали для своих дочерей примерно одинаковое количество раз, но с 2009 года его популярность начала снижаться.

Сейчас родители выбирают для девочек необычные двойные имена, такие как София-Татьяна, Рэчел-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь. За последние 20 лет москвичек называли около 40 разнообразными сложными именами , в составе которых есть имя Татьяна.

Также, по данным сайта мэра Москвы, некоторые москвичи выбирают Татьянин день для свадеб. Церемонии заключения брака пройдут в двух дворцах бракосочетания, которые работают каждый день - №1 и 3. Поженятся около 40 пар.

Выбрать дату для регистрации можно при подаче заявления о заключении брака. Сделать это можно онлайн через портал mos.ru или портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.

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