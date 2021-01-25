Московские технологические компании смогут привлекать инвестиции из Китая

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Участники конкурса московского инновационного кластера (МИК) и пекинского научного парка "Чжунгуаньцунь" получат возможность выйти на китайский рынок и привлекать местные инвестиции, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Совместно с научным парком "Чжунгуаньцунь" город будет помогать столичным инновационным проектам выходить на китайский рынок и локализовывать китайские технологии у нас. В потенциале это также создаст возможности для взаимной интеграции и пилотирования инновационных решений. Участники конкурса смогут привлечь инвестиции и заключить контракты с заказчиками из Китая", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Прием работ по шести направлениям уже начался - среди них "Производственные технологии (индустрия 4.0)", "Новые материалы и источники энергии", "Медицина и здравоохранение", "Туризм и спорт", "Креативные индустрии", "Цифровые решения и оборудование". На конкурс приглашают компании, которые занимаются выпуском гражданских товаров и пока не вышли на китайский рынок. При этом их продукция должна быть уникальной и конкурентоспособной в России и мире.

Для участия в полуфиналах, которые пройдут в Пекине, отберут 60 российских компаний, 12 выйдут в финал. На последнем этапе они пройдут двухнедельный акселератор для освоения китайского рынка. Сам финал состоится на площадке пекинского инновационного форума "Чжунгуаньцунь - 2021". Призовой фонд конкурса составит около 23 млн рублей. Помимо этого, все участники смогут привлечь инвестиции и заключить контракты с заказчиками из Китая.