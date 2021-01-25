Карта "Тройка", посвященная акции "Время ранних", появилась в кассах метро Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные эксперименту "Время ранних", появились в кассах столичной подземки. Приобрести такие карты можно в кассах станций, участвующих в проекте, сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В московском метро продолжается "Время ранних". И специально для тех, кто рано встает, мы выпустили новую серию тематических "Троек". Их можно будет купить в кассах на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с 25 января только с 05:30 до 07:15 и с 08:45 до 09:15", - сказал он, уточнив, что тираж новых карт составляет 30 тыс. экземпляров.

Ликсутов сообщил, что с начала проекта "Время ранних" количество пассажиров на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий снизилось почти на 3%.

"Благодаря тому, что уже 3,9 тыс. человек изменили время своих поездок - в утренний час пик в поездах стало свободнее и у пассажиров появилось больше возможностей соблюдать социальную дистанцию", - сказал Ликсутов.

По его словам, постепенно становится все больше людей, совершающих поездки раньше утреннего часа пик. "Чтобы решить, продлевать или завершать этот проект, будем ждать финальных результатов по разгрузке линий по итогам 8 месяцев", - заключил Ликсутов.

Об эксперименте

Скидки в размере до 50% (22 руб.) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск. Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.