Более 25 тыс. человек посетили коворкинг-центры для НКО в Москве за 2020 год

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московские коворкинг-центры для НКО посетили свыше 25 тыс. человек в 2020 год, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Число посетителей в 2020 году из-за коронавируса в наших коворкинг-центрах стало меньше. Напомним, что на территории Москвы открыты 11 современных пространств, где представители НКО могут проводить рабочие встречи или просто работать. Всего в 2020 году рабочими местами коворкинг-центров воспользовались более 25 тыс. человек, а за 2019-2020 годы - 100 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что коворкинг-центры работают ежедневно: с понедельника по субботу - с 10:00 до 21:00, воскресенье - с 10:00 до 17:45.

"Во всех зданиях соблюдаются санитарные меры безопасности. В том числе установлены санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещения, а на входе всем посетителям бесконтактно измеряют температуру", - пояснил собеседник агентства.

Услуги коворкинг-центров для НКО бесплатны. Находиться в коворкинг-центрах можно только в средствах индивидуальной защиты.