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Гидрометцентр сообщил, что похолодание придет в Москву в конце недели

Кроме того, с похолоданием в выходные придет и низкое атмосферное давление
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Похолодание придет в Москву к выходным. Температура в столице упадет в субботу днем до 2-7 градусов мороза, также заметно упадет атмосферное давление, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Похолодание ожидается в конце этой недели. Оттепельная погода днем сохраняется до пятницы включительно. В субботу уже минус 2 - минус 7 градусов", - сказала она.

По словам Макаровой, похолодание будет связано с деятельностью холодного циклона.

Кроме того, с похолоданием в выходные придет и низкое атмосферное давление. "Если сегодня давление около нормы, то в течение недели оно будет постепенно падать, но заметно. Оно опустится до 730 мм рт. ст., а норма у нас 747 мм рт. ст.", - отметила она.

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