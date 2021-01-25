Москва-Ярославская признана самой востребованной станцией ЦППК 11-й год подряд

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Станция Москва-Ярославская стала самым востребованным у пассажиров остановочным пунктом Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в прошлом году. Станция оставляет за собой первое место с 2009 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ЦППК.

"Москва-Ярославская - самая востребованная станция ЦППК в 2020 году; за год с Ярославского вокзала отправлено более 21 млн человек. На втором месте по популярности - Курский вокзал, им воспользовались почти 20 млн пассажиров. На третьем месте - Казанский вокзал, с него начали свой путь 10,6 млн человек", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что станция Железнодорожная стала четвертой по популярности, ею воспользовались 10,3 млн человек. Топ-5 замыкает остановочный пункт Мытищи, где за год было отправлено более 9 млн пассажиров. Востребованными также были станции: Одинцово, Выхино, Царицыно и Москва-Киевская - каждой из них за год воспользовались более 7 млн человек.

"Напомним, общий пассажиропоток всех направлений за год составил почти 448 млн человек", - заключили в пресс-службе.