Почти 20 тыс. человек посетили крупнейшие музеи в Москве за выходные

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек побывали в ряде музеев Москвы, которые вновь открылись для посетителей после двухмесячного перерыва из-за ограничений. Об этом рассказали ТАСС в понедельник представители крупнейших музеев.

На прошлой неделе стало известно, что музеи в Москве могут возобновить прием посетителей с 22 января при ограничении их количества до 50%. Музеи в столице были закрыты для посещения в период 16 ноября - 21 января.

"За первые три дня работы Исторический музей посетили более 2,5 тыс. человек. И это с учетом ограничения по приему посетителей и перекрытия Красной площади в выходные дни. Мы с нетерпением ждали наших посетителей, и эта радость от встречи была взаимной и очень искренней. Закрытие музеев высветило их важнейшую роль в жизни каждого, кто любит музеи, стремится к саморазвитию и просто чувствует необходимость приобщения к истинному искусству", - сказала ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

В пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что за 22-24 января все площадки музея, в том числе малые музеи, посетили более 9 тыс. человек. Самой популярной выставкой стала ретроспектива Роберта Фалька в Новой Третьяковке (1,9 тыс. человек). Пушкинский музей за первые три дня работы посетили 5,7 тыс. человек. По данным пресс-службы музея, в 2019 году число посетителей за день составляло 9 тыс.

Музей Москвы за этот же период посетили 1,2 тыс. человек. Там сейчас работает выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда". Также с открытием музея запустили новый проект "Музей самоизоляции". На выставке представлены предметы и истории, присланные горожанами, работы художников галереи "Триумф", а также результаты исследований о том, как изменилась городская жизнь.

"Мы рады были встретить наших первых посетителей после смягчения ограничительных мер. С пятницы по воскресенье к нам пришло 1 334 человека. Все гости с понимаем относятся к вынужденным мерам и придерживаются масочного режима", - рассказали ТАСС в пресс-службе Московского музея космонавтики.