Бригады ГУП "Мосводосток" работают в усиленном режиме из-за потепления в столице

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Порядка 160 бригад и около 130 единиц техники ГУП "Мосводосток" работают в усиленном режиме в связи с потеплением в столице. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия.

"С приходом резкого потепления в столице началось активное таяние снега. За период с 22 по 24 января высота сугробов уменьшилась на 10 см. Для недопущения скоплений воды на улицах города бригады "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы. Ежедневно для проверки и, при необходимости, очистки водоприемных колодцев от снега и наледи задействовано порядка 160 бригад и около 130 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что, согласно прогнозу синоптиков, плюсовая температура в Москве продержится до пятницы, после чего будет снижаться. При обнаружении скоплений воды рекомендуют обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: 8 (495) 657-87-03.

"Наши сотрудники очищают и промывают водоприемные колодцы и решетки для беспрепятственного пропуска талых вод. Бригады оперативно реагируют на обращения жителей в центральную диспетчерскую службу "Мосводостока", в кратчайшее время прибывают на место и устраняютвременные скопления воды. Работы в таком режиме продлятся до стабилизации погодных условий", - сообщил начальник производственного управления Сергей Кобзарев, чьи слова приводит пресс-служба.

Государственное унитарное предприятие "Мосводосток" осуществляет ремонт и эксплуатацию водоотводящих систем Москвы. Основной задачей предприятия является водоотведение и очистка дождевых и талых вод.

Так, в обслуживании предприятия находятся 190 очистных сооружений поверхностного стока, 250 водных объектов, 194,6 км открытых русел малых рек и ручьев, 67 км акватории Москвы-реки, 129 гидротехнических сооружений, 54 насосные станции, 14 снегосплавных пунктов, Лихоборская обводнительная система, гидроузел на реке Яуза, более 370 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев. Протяженность водосточной сети, находящейся в эксплуатации предприятия, превышает 8 тыс. км. Ежегодно ГУП "Мосводосток" принимает для транспортировки и очистки свыше 600 млн куб. м поверхностных сточных вод.