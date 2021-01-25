Больница им. Склифосовского получила новые аппараты искусственного кровообращени

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Власти Москвы закупили для больницы имени Склифосовского новые аппараты искусственного кровообращения. Об этом сообщил в понедельник мэр города Сергей Собянин в своем аккаунте во "ВКонтакте".

"Как вы знаете, сердечники находятся в зоне повышенного риска при #covid19. Поэтому мы закупили для Склифа уникальные аппараты искусственного кровообращения", - написал мэр.

Он отметил, что благодаря новым аппаратам кардиохирурги могут проводить такие операции, как протезирование сердечных клапанов, шунтирование, прямо в "красной зоне".