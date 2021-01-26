Москвичи от 26 до 40 лет чаще всего становятся донорами плазмы с антителами к COVID-19

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около 50% доноров плазмы с антителами к коронавирусу являются жители Москвы от 26 до 40 лет, в городе продолжают активно работать восемь донорских пунктов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Среди выздоровевших после коронавирусной инфекции людей многие откликнулись на призыв и стали донорами плазмы. Причем почти половина из них - около 50% - это жители столицы в возрасте от 26 до 40 лет, то есть люди, находящиеся на пике физической формы. Немало среди доноров и молодежи. Более 16% от общего количества сдавших плазму с антителами к коронавирусу - люди в возрасте от 18 до 25 лет, остальные (более 34%) - от 41 до 55 лет", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что переливание донорской плазмы с антителами к коронавирусу - один из экспериментальных методов лечения пациентов с COVID-19. Ее использование рекомендовано к применению клиническим комитетом и позволяет значительно сократить смертность и добиться улучшения состояния пациентов с тяжелыми формами болезни.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00. На сдачу плазмы приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет, весом более 50 кг. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти не менее пяти недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

"За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение - 5 тыс. рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей. При безвозмездной сдаче плазмы донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России", - напомнили в пресс-службе.

Наличие и сохранение титров антител к COVID-19 по истечении времени после выздоровления индивидуально. Если количество антител остается на высоком уровне, а донор не имеет медицинских противопоказаний, то плазму можно сдавать до 20 раз в год. Промежуток между донациями должен составлять две недели.