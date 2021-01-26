В Москве промпредприятия получили льготные займы на сумму 1 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Промышленные предприятия Москвы в 2020 году получили 1 млрд рублей льготных займов, что почти на четверть больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Город предлагает предприятиям займы на выгодных условиях, что позволяет не только поддерживать текущую работу, но и выходить на новые рынки, модернизировать производство, покупать новое оборудование, необходимые материалы и сырье. Мы постоянно дорабатываем и совершенствуем этот механизм поддержки. Его востребованность растет. В 2020 году предприятия получили девять займов на сумму 1 млрд рублей, в 2019-м - на 752,8 млн рублей. С 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила 2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Решение о выдаче льготных займов принимает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики. Фонд выдает займы от 10 до 300 млн рублей по льготной ставке от двух до четырех процентов годовых. Сумма займа, сроки его предоставления и процентная ставка зависят от продукта, в рамках которого он предоставлен.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в 2020 году 60% займов выдали в рамках продукта "Развитие - оборотные средства", который появился в период пандемии и помог предприятиям восполнить израсходованные запасы сырья, материалов и комплектующих. В прошлом году также впервые был выдан заем в рамках продукта "Экспорт".

"Благодаря полученным средствам столичный промкомплекс "Научно-технический центр "Бакор" планирует расширить присутствие на внешних рынках и вложить их в развитие этого направления", - добавил Прохоров.

На получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, которые соответствуют перечню требований фонда, а также компании, имеющие специальный статус, например статус промышленного комплекса Москвы. По данным фонда, каждая четвертая компания, обратившаяся за получением льготного займа, делает это повторно.