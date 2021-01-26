В Москве водителей призвали быть осторожными из-за гололедицы и ветра до 15 м/с

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы и ветра до 15 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве в ближайшее время на дорогах возможно образование гололедицы. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15 м/с. "Просим вас быть предельно осторожными и внимательными! Избегайте резких маневров на дорогах и не оставляйте автомобили у слабо укрепленных конструкций", - говорится в сообщении.

Во вторник в столице ожидается облачная погода, небольшие осадки и до плюс двух градусов. Днем температура воздуха в городе составит ноль - плюс два градуса. В ночь на среду она может опуститься до минус одного градуса.