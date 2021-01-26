Видеоролики об архитектуре, истории и культуре Москвы появились на турсервисе Russpass

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новые видеоролики о Москве разместили на туристическом сервисе Russpass, они расскажут о московской архитектуре, истории и культуре. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В цифровом туристическом сервисе Russpass появились новые ролики о Москве. Коллажные видео расскажут об архитектуре, истории и культуре столицы. Они созданы в уникальной авторской стилистике в духе супрематизма. Всего их будет 13. Материалы подготовлены при участии журналиста и ведущего Владимира Раевского", - говорится в сообщении.

В цикле расскажут об интересных и загадочных историях Москвы, в том числе об архитектурных сооружениях, известных достопримечательностях, изобретениях и событиях.

"Одна из видеоисторий посвящена первому столичному рейву, а другая - тому, кто придумал тетрис и как он связан с Москвой. Кроме того, речь пойдет об архитектурных памятниках - ажурном доме на Беговой улице, доме-мастерской Мельникова и памятнике "Рабочий и колхозница". Любителям животных понравится ролик о первых пандах в Московском зоопарке, а также видео о прототипе скульптуры собаки на станции метро "Площадь Революции", - отмечается на сайте.

Видеоистории записаны на двух языках - русском и английском. Первые пять русскоязычных видео уже доступны в онлайн-журнале Russpass. Остальные выпуски будут появляться каждую неделю. Англоязычные версии роликов опубликуют на YouTube-канале Discover Moscow.

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