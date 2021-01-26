Москвичи смогут вакцинировать своих питомцев в госветклиниках со скидкой 30%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Акция по комплексной вакцинации по сниженной цене пройдет в госветклиниках Москвы с 1 февраля по 31 марта. Жители столицы смогут сделать прививку своему питомцу со скидкой 30%, об этом сообщили во вторник в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

"С 1 февраля по 31 марта в госветклиниках Москвы проводится акция по комплексной вакцинации по сниженной цене. Стоимость услуги составит 900 рублей для собак и 850 для кошек с учетом скидки 30%", - говорится в сообщении.

Председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин, чьи слова приводятся в сообщении, рекомендует москвичам заранее записаться на вакцинацию через портал mos.ru, чтобы сэкономить время и минимизировать контакт с больными питомцами. "Владельцы животных должны ответственно относиться к поддержанию здоровья своих питомцев. Данная акция направлена на привлечение внимания к этому вопросу", - добавил он.

Также для вакцинации животного можно вызвать ветеринарного врача на дом. Дополнительную информацию о комплексной вакцинации питомцев и местах проведения акции можно уточнить круглосуточно по телефону: +7(495)612-04-25.

Вакцинация - единственный надежный способ, который позволяет защитить питомца от заражения бешенством и другими вирусно-бактериальными инфекциями. У животного создается иммунитет, который позволит животному избежать заболевания или легко его перенести.