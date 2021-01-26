В Москве расширят применение компьютерного зрения для диагностики заболеваний

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Москвы поручили расширить применение компьютерного зрения для диагностики заболеваний, с мая 2020 года применение этой технологии стало стандартом диагностики коронавирусной пневмонии. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы расширит использование технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Внедрение технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для расшифровки медицинских изображений (маммограмм, КТ, МРТ и рентгеновских снимков), выявления очагов патологий и постановки предварительного диагноза является одним из приоритетных направлений развития современной лучевой диагностики", - говорится в сообщении.

Ежедневно ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тыс. маммограмм, КТ/НДКТ и рентгеновских снимков. Всего за время проведения эксперимента с помощью ИИ был проведен анализ свыше 1,5 млн исследований, сделанных в 296 медицинских организациях - больницах, поликлиниках и амбулаторных КТ-центрах. С учетом положительных результатов эксперимента правительство Москвы приняло решение расширить использование программных продуктов на основе компьютерного зрения.

В 2021 году эта технология будет использоваться по 10 видам исследований: КТ/НДКТ органов грудной клетки - диагностика рака легкого; КТ органов грудной клетки - диагностика COVID-19; КТ/НДКТ органов грудной клетки - диагностика ишемической болезни сердца, в том числе выявление коронарного кальция, перикардиального жира; КТ/ НДКТ органов грудной клетки - диагностика эмфиземы; КТ головного мозга - диагностика инсультов; МРТ головного мозга - диагностика злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера; МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника - диагностика грыж, протрузий, стеноза; ММГ - диагностика рака молочной железы; РГ/ФЛГ легких - диагностика злокачественных и инфекционных патологий легкого; РГ опорно-двигательного аппарата - диагностика артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков.

"Как показала практика в 2020 году, применение новой технологии значительно ускоряет постановку диагноза (до 15 минут с момента проведения исследования); повышает точность и своевременность диагноза, в том числе за счет выявления заболеваний на максимально ранней стадии; снижает количество врачебных ошибок, что особенно важно в условиях нынешней высокой нагрузки на лучевую службу городского здравоохранения", - добавляется в материале.

Отмечается, что Москва первой из мировых мегаполисов начала внедрять сервисы на базе искусственного интеллекта в рутинную врачебную практику. Несколько лет назад был создан Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС ЕМИАС) - облачное хранение медицинских изображений, сделанных в городских больницах и поликлиниках. К ЕРИС были подключены 1,3 тыс. цифровых аппаратов лучевой диагностики городских учреждений здравоохранения - свыше 80% диагностического оборудования, имеющегося в городе.

Компьютерное зрение

В течение ближайших лет уровень подключения будет доведен до 100%, так как аналоговое оборудование будет полностью выведено из эксплуатации и заменено на цифровые модели. Создан единый Городской референс-центр лучевой диагностики, основными задачами которого являются: выработка единых стандартов и протоколов лучевой диагностики, централизованное описание исследований, поступающих из городских медицинских организаций (так называемое "первое мнение"), оказание консультативной помощи врачам-рентгенологам, работающим в больницах и поликлиниках (так называемое "второе мнение"), дистанционное обучение специалистов.

В референс-центре работают 93 высококвалифицированных и опытных врача-рентгенолога. В течение последних лет на основе анализа медицинских изображений, хранящихся в ЕРИС, были разработаны алгоритмы компьютерного зрения и искусственного интеллекта, с высокой надежностью определяющие наличие той или иной патологии в легких, сосудах и других внутренних органах человека. Решение о проведении эксперимента по внедрению ИИ-технологий в практическое здравоохранение было принято в ноябре 2019 году, однако начавшаяся пандемия COVID-19 потребовала частично сменить приоритеты и многократно ускорить эту работу.

В настоящее время в распоряжении врачей имеется 18 сервисов компьютерного зрения. Используемые в них алгоритмы отмечают области возможных патологий цветовыми подсказками и ранжируют медицинские изображения по степени вероятности патологического процесса: первыми на описание к врачам-рентгенологам поступают снимки пациентов, которым скорее может потребоваться медицинская помощь.