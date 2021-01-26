В Москве продлили проект "Школа профессионального роста" для студентов-медиков

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить работу проекта "Школа профессионального роста" для студентов-медиков. Он будет реализовываться и в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Принято решение о продолжении в 2021 г. проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов "Школа профессионального роста". Гранты на реализацию проекта получат три федеральных медицинских вуза - Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Проект "Школа профессионального роста" реализуется с 2018 года. Участники школы - это студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения, отобранные по результатам конкурса. Они проходят дополнительное обучение и практику в медицинских учреждениях Москвы.

"Набор в Школу осуществляется по наиболее дефицитным врачебным специальностям. Так, например, студентов шестого курса - по специальностям "участковый терапевт" и "участковый педиатр", в том числе для работы в бригаде неотложной помощи, ординаторов второго года обучения - по специальностям "педиатрия", "терапия", "общая врачебная практика", "оториноларингология", "офтальмология", "неврология", "анестезиология-реаниматология", "кардиология", "онкология", "травматология и ортопедия", "аллергология и иммунология", "урология", "пульмонология", "инфекционные болезни", - говорится в сообщении.

В программу проекта включены углубленное изучение профильных дисциплин, специальные модули по пациентоориентированности, врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача. Участники проекта получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 25 тыс. рублей. По окончании обучения выпускники "Школы профессионального роста" обязаны отработать не менее двух лет в одном из столичных учреждений здравоохранения. Соответствующий договор заключается с департаментом здравоохранения города Москвы.

Обучение четвертого потока начнется 1 февраля и продлится шесть месяцев - по 30 июля. На сегодняшний день для участия в проекте поступило 197 заявок от студентов и ординаторов московских медицинских вузов.