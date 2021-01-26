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В Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за погодных условий

27 января до 10:00 в городе ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за мокрого снега и ветра до 17 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в Москве до 10:00 27 января также ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с.

"Будьте аккуратнее и по возможности пользуйтесь городским транспортом", - говорится в сообщении.

Во вторник в Москве установилась облачная погода с небольшими осадками, местами гололедица. Днем температура воздуха в городе составила ноль - плюс два градуса. В ночь на среду она может опуститься до минус одного градуса.

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