В Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за погодных условий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за мокрого снега и ветра до 17 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в Москве до 10:00 27 января также ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с.

"Будьте аккуратнее и по возможности пользуйтесь городским транспортом", - говорится в сообщении.

Во вторник в Москве установилась облачная погода с небольшими осадками, местами гололедица. Днем температура воздуха в городе составила ноль - плюс два градуса. В ночь на среду она может опуститься до минус одного градуса.