Правительство Москвы и Ассоциация галерей договорились развивать столичный арт-рынок

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией галерей - объединением, в которое входят 17 частных коммерческих галерей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента.

"Совместная работа над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста. Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом", - отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой привела пресс-служба.

По данным департамента, город и профессиональное сообщество будут вместе проводить конференции и выставки, разрабатывать и реализовывать программы для предпринимателей в креативных индустриях, заниматься исследовательской деятельностью, анализировать экономические показатели этой сферы и перспективные направления ее развития. Кроме того, для представителей столичного арт-рынка предусмотрено участие в российских и международных выставочных мероприятиях при финансовой поддержке правительства Москвы.

"Как Ассоциация галерей мы намерены сотрудничать с департаментом в проведении исследований арт-рынка, способствовать созданию программ поддержки индустрии и надеемся выступить связующим звеном между городом и галереями. В ассоциацию входят как наиболее опытные игроки российского арт-рынка, так и молодые галеристы, применяющие разные стратегии развития художников и бизнеса в целом. Каждый из нас будет рад поделиться своим опытом и экспертизой, видением тех мер поддержки, проектов и других инструментов, которые поспособствуют развитию арт-рынка", - отметила член правления ассоциации, президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.

В прошлом году у коммерческих художественных галерей появилась возможность получать субсидии от города на участие в выставках и на продвижение произведений искусства на специализированных онлайн-платформах. Летом 2020 года в столице был создан первый креативный технопарк Artplay. Его резиденты могут претендовать на ряд мер поддержки от правительства Москвы, среди них - субсидии до 10 млн рублей на лизинг или приобретение оборудования за свой счет и на выплату процентов по кредитам на эти цели. По просьбе представителей бизнеса в 2021 году к уже существующим видам поддержки добавится возможность компенсировать часть затрат на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на размещение рекламно-информационных материалов в интернете, добавили в пресс-службе.