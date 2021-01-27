Новый инструмент для защиты личных данных внедрили на московском портале поставщиков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты Московского портала поставщиков внедрили новый инструмент для защиты личных данных и безопасного проведения госзакупок. Теперь там есть небольшой математический тест, который позволит отличить реального посетителя портала от компьютерной программы, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Портал постоянно совершенствуется. Специалисты внедряют новые инструменты для защиты личных данных и интересов предпринимателей, а также для снижения нагрузки на ресурс. Математическая капча - одно из них. Она не доставит затруднений реальным пользователям, но позволит блокировать ботов и автоставки, которые приводят к падению цен и демпингу. Таким образом, этот инструмент помогает обеспечить не только информационную безопасность, но и равную конкуренцию", - приводят в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Система, частью которой стала капча, также помогает защитить от взлома личные кабинеты пользователей. Она не позволит вредоносной программе автоматически подобрать пароль путем множественных попыток ввода.

"При этом анализируются только сами запросы посетителей портала без персонализации. То есть система реагирует на конкретные действия, которые носят признаки работы автоматической программы. И если алгоритмы выявят бота, доступ к порталу будет ограничен. Новая система также оберегает ресурс от групповых атак хакеров и массовых рассылок писем", - говорится в сообщении.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13%. Каталог уникальных товаров, работ и услуг превысил один миллион наименований.