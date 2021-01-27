В больницах Москвы впервые с середины июня свободно более 50% коек для больных COVID-19

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более 50% больничных коек для пациентов с коронавирусом свободны в Москве впервые с середины июня 2020 года. Об этом сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тыс. в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек - впервые с середины июня прошлого года", - написал он.

По словам мэра, пандемия идет на спад. Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

"Помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве", - написал Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в ближайшее время к обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Центр реабилитации инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте. Обсервационные пространства на базе Московского городского центра реабилитации, санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр Управления делами мэра и правительства Москвы" и филиал "Крылатские Холмы" продолжат свою работу до особого распоряжения.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 917 825 случаев заражения, из них 2 317 - за последние сутки. Выздоровели 785 396 человек, умерли 13 100.

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