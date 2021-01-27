"Пандемия идет на спад". В Москве вновь смягчили ограничения

Заведения Москвы теперь смогут обслуживать посетителей и в ночное время, а работодатели больше не обязаны оставлять на удаленке 30% сотрудников, хотя такая рекомендация сохраняется. О новых решениях столичных властей объявил в среду мэр города Сергей Собянин.

ТАСС собрал главное, что известно к этому часу.

Что смягчат

Отменен запрет на обслуживание посетителей в барах, кафе и ресторанах с 23:00 до 06:00. Также в это время смогут работать ночные клубы, караоке, дискотеки и другие развлекательные заведения. Они должны будут соблюдать требования по рассадке посетителей и другие противоэпидемические меры.

Отменена обязанность работодателей отправить на удаленку 30% сотрудников - теперь это рекомендация.

Что оставят

Сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями.

Массовые мероприятия запрещены, хотя на прошлой неделе власти разрешили проводить выставки, зрелищные, развлекательные, просветительские и другие подобные мероприятия с условием, что количество посетителей не превысит 50% вместимости помещений, где они проводятся.

Театры, кинотеатры и концертные залы пока также могут заполняться не более чем на 50%.

Вузы останутся закрытыми как минимум до 6 февраля, хотя уже открыты школы, колледжи и учреждения дополнительного образования.

Какова ситуация

Решение о новом этапе смягчения ограничений было принято на фоне резкого снижения заболеваемости в Москве - накануне в городе выявили минимальное с 30 сентября число случаев заражения коронавирусом.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться", - констатировал Собянин в своем блоге. Кроме того, подчеркнул он, "в коронавирусных стационарах свободно более 50% коек - впервые с середины июня прошлого года".

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг - создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - заключил мэр.