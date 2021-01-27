"Пандемия идет на спад". В Москве вновь смягчили ограничения

Заведения Москвы теперь смогут обслуживать посетителей и в ночное время, а работодатели больше не обязаны оставлять на удаленке 30% сотрудников, хотя такая рекомендация сохраняется. О новых решениях столичных властей объявил в среду мэр города Сергей Собянин.
ТАСС собрал главное, что известно к этому часу.
Что смягчат
- Отменен запрет на обслуживание посетителей в барах, кафе и ресторанах с 23:00 до 06:00. Также в это время смогут работать ночные клубы, караоке, дискотеки и другие развлекательные заведения. Они должны будут соблюдать требования по рассадке посетителей и другие противоэпидемические меры.
- Отменена обязанность работодателей отправить на удаленку 30% сотрудников - теперь это рекомендация.
Что оставят
- Сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями.
- Массовые мероприятия запрещены, хотя на прошлой неделе власти разрешили проводить выставки, зрелищные, развлекательные, просветительские и другие подобные мероприятия с условием, что количество посетителей не превысит 50% вместимости помещений, где они проводятся.
- Театры, кинотеатры и концертные залы пока также могут заполняться не более чем на 50%.
- Вузы останутся закрытыми как минимум до 6 февраля, хотя уже открыты школы, колледжи и учреждения дополнительного образования.
Какова ситуация
Решение о новом этапе смягчения ограничений было принято на фоне резкого снижения заболеваемости в Москве - накануне в городе выявили минимальное с 30 сентября число случаев заражения коронавирусом.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться", - констатировал Собянин в своем блоге. Кроме того, подчеркнул он, "в коронавирусных стационарах свободно более 50% коек - впервые с середины июня прошлого года".
"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг - создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - заключил мэр.