В ночных заведениях Москвы усилят контроль за соблюдением мер из-за COVID-19

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московские заведения, которые с 27 января возобновляют работу в ночное время, проверят на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом сообщил ТАСС в среду первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на ночную работу ресторанов и клубов, которые действовали в столице с 13 ноября.

"Проверки и рейды во вновь открывшихся ночных заведениях будут продолжены. Бары, клубы, рестораны должны соблюдать требования Роспотребнадзора, действующих указов мэра", - сказал Немерюк, уточнив, что штрафы за нарушение санитарных мер в столице продолжают действовать.

Расстановка столов на определенном расстоянии друг от друга для обеспечения соцдистанции и масочный режим остаются обязательными требованиями к заведениям в Москве, добавил Немерюк.

"Требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором, остаются. Заведения, которые вернутся к работе в ночное время, должны обеспечить для посетителей безопасное для здоровья времяпрепровождение", - сказал он.

Так, в московских заведениях общественного питания обязателен масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать и посетителям, и работникам. Кроме того, посетителям необходимо надевать маски не только при входе в ресторан, но и если они захотят отойти от своего столика. Также перед началом смены работникам общепита необходимо измерять температуру. В заведениях своевременно должна проводиться дезинфекция всех контактных поверхностей, также должны быть установлены санитайзеры, а расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м.

Немерюк добавил, что предпринимателям в Москве по-прежнему рекомендуется предоставить посетителям возможность регистрироваться при входе по QR-кодам и смс, чтобы в дальнейшем проинформировать их, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус.

Система регистрации посетителей ночных развлекательных заведений Москвы с помощью QR-кодов и смс была введена 19 октября. Система регистрации посетителей в зданиях правительства Москвы по аналогии с ночными развлекательными заведениями заработала 5 ноября.

При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с пунктами 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусмотрены штрафы для заведений на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда.

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