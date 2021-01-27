Более 13% пассажиров новых станций МЦД пересели на диаметры с личных авто

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 13% пассажиров новых станций Московских центральных диаметров (МЦД) пересели с личных автомобилей в электрички, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С открытием каждой новой станции МЦД все больше водителей личному авто предпочитают диаметры. Причин минимум две - быстро и выгодно. Поездка в "Центральной" зоне стоит меньше, чем литр бензина. И никаких пробок", - сказали в пресс-службе.

Так, по итогам 2020 года более 13% пассажиров трех новых станций - Славянский бульвар, Курьяново, Остафьево - водители, которые пересели с личного авто на диаметры. При этом на дорогах столицы стало свободнее на 2,5 тыс. автомобилей в сутки.

"Новые станции МЦД способствуют развитию прилегающих к ним железнодорожных территорий. Например, около открывшейся в июле станции Курьяново МЦД-2 планируется реновация промзоны. Здесь появятся жилой квартал, школа, детские сады, многофункциональный центр, технопарк, наземные многоуровневые паркинги. При этом в районе уже есть современная станция МЦД, которая позволяет строить альтернативные маршруты и комфортно и быстро добираться до центра города", - сообщили в департаменте.

Также в пресс-службе добавили, что в январе на МЦД-2 открыта станция Остафьево. Строительство станции также рассчитано на перспективу: число жителей поселения Рязановское Новомосковского административного округа увеличится за счет активного строительства жилых кварталов. В департаменте отметили, что станция Остафьево делает этот район еще более привлекательным, улучшая транспортную доступность Новомосковского округа Москвы, где нет станций метро.

МЦД преображает город

"Новые станции, по сути, являются городскими вокзалами, которые соответствуют европейскому уровню. В конце июня для пассажиров заработала станция Славянский бульвар МЦД-1, которая объединила несколько видов транспорта: МЦД, метро, "Аэроэкспресс" и наземный транспорт. На станции Славянский бульвар построили уникальный купольный навес, который накрывает сразу две платформы и пути", - пояснили в пресс-службе департамента.

Там добавили, что такой массивной конструкции нет ни на одной станции Московского железнодорожного узла. Станцию Славянский бульвар интегрировали с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии подземным переходом. Теперь миллиону жителей Подмосковья, следующим из области в Москву, не нужно использовать Белорусский вокзал, чтобы совершить комфортную и удобную пересадку на метро, "Аэроэкспресс" или городские автобусы и электробусы.

"Благодаря открытию новых станций после запуска МЦД улучшилась транспортная доступность 770 тыс. жителей семи районов Москвы и Московской области. У них появилась возможность строить новые удобные маршруты", - заключили в пресс-службе.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. В скором времени введут в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.