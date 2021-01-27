Более 190 московских адвокатов лишились статуса в 2020 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более 190 зарегистрированных в Москве адвокатов лишились статуса в прошлом году за нарушения этики и закона об адвокатуре. Об этом сообщил начальник Главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов.

"В 2020 году присвоен статус адвоката 98 лицам, возобновлен статус 67 адвокатам, приостановлен статус 224 адвокатам, прекращен статус 193 адвокатам", - сказал он на заседании Мосгордумы.

Всего в столичном реестре адвокатов находятся сведения о 15 717 представителях адвокатуры, на данный момент из них действующий статус адвоката имеют 10 820 человек - это максимум среди всех регионов страны.