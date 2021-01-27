Дети с инвалидностью могут принять участие в онлайн-турнире по игре в кегли в Москве

МОСКВА, 27 января /ТАСС/. Московский центр "Патриот.Спорт" впервые проведет детские городские онлайн-соревнования по игре в кегли с 15 февраля по 10 марта. В турнире "Зимний страйк" смогут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Наш центр решил провести городской турнир по игре в кегли. Особый акцент мы делаем на инклюзивность: в "Зимнем страйке" смогут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит им потренироваться в меткости и скорости и интересно провести время. Соревнования для детей с ОВЗ проходят в трех возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет и 12-15 лет", - приводятся слова директора Московского центра "Патриот.Спорт" Марата Кучушева.

Одиннадцать команд - победителей отборочного тура в административных округах выйдут в финальный этап соревнований, который пройдет в марте. Лучшими станут по три команды в каждой возрастной категории. Их наградят кубками и дипломами, а участников команд - медалями и памятными сувенирами.

Соревнования проводятся в формате онлайн-трансляций. Отборочный этап состоится с 15 февраля по 10 марта. Команды участников поочередно будут выполнять упражнения на метание мяча в кегли с расстояния шести метров, а преподаватели - снимать на видео и транслировать процесс выполнения на одной из онлайн-платформ. Задача соревнующихся команд - сбить максимальное количество кеглей. Для участия в отборочном туре необходимо до 10 февраля зарегистрироваться в информационном сервисе центра.