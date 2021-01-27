Театр сказок на ВДНХ в Москве возобновит работу с 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Театр сказок на ВДНХ в столице вновь откроется для посетителей с 28 января. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"28 января Театр сказок на ВДНХ вновь открывает двери для зрителей. В честь возобновления работы показы шоу "Сказка номер один. Возвращение" в период с 28 января по 7 февраля будут бесплатными. Вход по предварительной регистрации. Юных гостей ВДНХ и их родителей ждут приключения с героями русских сказок - Змеем Драконычем, Иваном-царевичем, Лешим, Кощеем и другими сказочными персонажами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что спектакли будут проходить четыре дня в неделю. По четвергам и пятницам - в 12:00 и 14:00, в выходные - в 12:00, 14:00 и 16:00.

"Погружение в сказочную атмосферу начинается сразу при входе в театр, расположенный в павильоне № 9 "Юные техники". Гостей встречают артисты-скоморохи и волк-гардеробщик. В фойе на лесной опушке "растут" веселый гриб-говорун и огромный дуб, которому можно рассказать свое заветное желание. Само представление проходит в уютном зале, напоминающем волшебный лес. Благодаря современным технологиям зрители становятся непосредственными участниками интерактивного представления и могут влиять на сюжет", - говорится в сообщении.

С учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором, общее количество мест составит 50% из возможных. Дети могут разместиться на пуфах, а родители - на мягких скамьях с социальной разметкой. В театре необходимо соблюдать дистанцию и масочно-перчаточный режим.

Билеты на сеансы после 7 февраля вновь станут платными. Приобрести их можно только онлайн на сайте ВДНХ.