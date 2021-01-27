Власти Москвы заявили, что запрет на работу кальянных все еще в силе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах остается в Москве под запретом. Кальянные, не попадающие под ранее утвержденное расширение антитабачного закона, смогут продолжить свою деятельность после снятия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС в среду первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду отменил ограничения на ночную работу ресторанов и клубов, которые действовали в столице с 13 ноября.

"В соответствии с указом мэра сохраняется установленный запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. Это решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора ввиду ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - сказал Немерюк, уточнив, что также в Москве продолжают действовать штрафы за курение кальянов в общественных местах.

По его словам, открытие кальянных в столице невозможно, пока действует запрет на проведение в городе досуговых мероприятий. Так, в соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года приостановлено проведение в городе досуговых мероприятий с очным присутствием граждан, поэтому коллективное пребывание граждан на ограниченной территории с целью проведения досуга не будет соответствовать данному ограничению.

Ранее Немерюк сообщил ТАСС, что 520 ресторанов и кафе в столице должны были запретить курение кальянов и другой никотиносодержащей продукции с 30 октября в связи со вступлением в силу соответствующей поправки к федеральному закону. При этом он уточнил, что сами кальянные, а также ночные клубы, в которых гостям предлагают кальяны, под действие нового закона не попадают. Поэтому юридически более 160 ночных клубов и около 500 кальянных могут продолжить свою деятельность в Москве после снятия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Немерюка, если в кальянной услуги общественного питания не оказываются, то установленный федеральным законом запрет к ним не может применяется. Тем не менее кальянная должна быть соответствующим образом зарегистрирована, так как действующим законодательством запрещено курение кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, в помещениях рынков и нестационарных торговых объектах.