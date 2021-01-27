ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Водителей в Москве попросили быть особенно внимательными на дорогах 28 января, когда в столице ожидается сильный снегопад. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Ранее в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что за четверг и пятницу в Москве может выпасть до четверти нормы осадков.

"Завтра в Москве ожидается сильный снегопад, значит, на дорогах будет непросто. Просим водителей заранее учитывать фактор снегопада при планировании своих поездок", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в непогоду на дорогах снижается видимость, скорость движения автомобилей падает, а количество мелких аварий увеличивается. Все это сильно осложняет дорожный трафик в городе.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах, не нарушать ПДД, и по возможности отдавать предпочтение городскому транспорту", - заключили в ЦОДД.