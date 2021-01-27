Синоптики сообщили, что в Москве в ближайшие дни ожидается теплая и слякотная погода

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москвичей ожидает "сиротская зима" до конца рабочих дней января. Погода будет очень теплой, слякотной и серой, температура понизится лишь в субботу, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода будет мрачноватая, сероватая, слякотная до конца рабочей недели. Зима будет, как некогда сказал Достоевский, сиротской, теплой. Изменения начнутся только в субботу: и днем, и ночью температура будет отрицательной - минус 2 - минус 4 [градуса], по области - до минус 6 [градусов]", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, такой температурный фон тоже является аномальным - температура будет на 7 градусов выше нормы. Похолодание принесет и небольшие осадки в виде снега.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что похолодание придет в Москву к выходным. Температура в столице упадет в субботу днем до 2-7 градусов мороза, также заметно упадет атмосферное давление.