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Второй за сутки автобус сгорел в Москве

Никто не пострадал

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автобус сгорел на Измайловском проспекте на востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По адресу: Измайловский проспект, 71, произошло возгорание автобуса. Площадь составила 20 кв. метров. В 00:15 мск пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел с автобусом ПАЗ.

Это возгорание автобуса стало уже вторым за сутки. Так, утром в среду на улице Наметкина в районе дома 6, корпус 1, также загорелся автобус. Внутри в момент ЧП находились 20 человек, все успели эвакуироваться. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало.

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