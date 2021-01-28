В приложении "Московский транспорт" появилась интерактивная схема метро и карта парковок

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сервис "Московский транспорт" получил обновление - интерактивную схему метро и карту парковок, благодаря чему сервисом могут пользоваться не только пассажиры общественного транспорта, но и автомобилисты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В сообщении отмечается, что в приложении можно строить маршруты поездок на метро, по МЦК и МЦД и добавлять станции в "Избранное". Пользователи могут узнать, какие станции и выходы загружены или закрыты, а также посмотреть инфраструктуру станций: туалеты, банкоматы, киоски и наименее загруженные вагоны для пересадки.

Кроме того, в приложении на карте парковок можно посмотреть парковочные места, их стоимость и количество, места для инвалидов и ближайшие станции метро. Пользователи могут строить автомобильные маршруты с учетом городских парковок, в том числе маршруты для каршеринга.