В Москве в четверг ожидаются облачная погода, снег, гололедица и до 1 градуса тепла

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег, гололед и до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В связи со снегопадом и гололедицей 28 января в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.