В Москве более 5 тыс. работающих с COVID-19 медиков получили "Добрые бейджи"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 5 тыс. медицинских работников, которые помогают пациентам с коронавирусом в "красных зонах", получили "Добрые бейджи" в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Акция "Добрые бейджи" проектного офиса "Молодежь Москвы" началась в мае 2020 года. Волонтеры фотографируют медицинских работников, которые работают в красных зонах больниц, чтобы затем изготовить им персональные бейджи. Всего за время акции врачам передали более 5 тыс. таких бейджей", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, слова которой приводятся в материале, Москва сплотилась за время пандемии: появилось большое количество неравнодушных людей и волонтерских акций.

"Я думаю, очень важно сохранять такое настроение, и проект "Добрые бейджи" - хороший пример подобной беспрерывной деятельности. Мы запустили его весной прошлого года и не планируем останавливать. В Москве еще много больниц, где даже, казалось бы, такое маленькое внимание, как бейджи, очень необходимо", - сказала она.

На этой неделе "добрые бейджи" передали врачам городской клинической больницы имени В. М. Буянова и Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского.

Волонтеры-фотографы работают в чистой зоне больниц во время пересменки врачей. Затем они обрабатывают снимки и отправляют их в печать для изготовления бейджей. Они отличаются по цвету: красные - для врачей, синие - для медбратьев и медсестер, зеленые - для санитаров. Готовые бейджи с лентами передаются в больницы.