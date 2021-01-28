В больнице в Коммунарке появится корпус лучевой терапии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Проектирование корпуса лучевой терапии, который появится на территории больницы в Коммунарке, ведется в Москве. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Корпус лучевой терапии появится на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. В корпусе будут работать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Сейчас ведется проектирование объекта", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, врачи смогут проводить здесь диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию. Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, активно ведутся работы по строительству объектов второй очереди больницы в Коммунарке.

Уже на 60% завершено шестиэтажное здание перинатального центра на 130 коек, готовность семиэтажного амбулаторно-поликлинического корпуса составляет 46%, инфекционный корпус на 100 коек готов на 80%, восьмиэтажный детский корпус на 180 коек - на 47%. Кроме того, почти завершено возведение вертолетной площадки с диспетчерским пунктом для приема экстренных пациентов - строительная готовность составляет уже 98%.

"В декабре 2020 года исполнился год с момента ввода первой очереди больницы в Коммунарке. За этот период она стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России. С марта прошлого года больница приняла свыше 16,5 тыс. пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию", - добавил Бочкарев.

Уже в ближайшее время на первые вызовы выедут бригады подстанции скорой помощи, которую возвели в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Работы на подстанции начались в октябре 2018 года, а завершились в декабре 2020 года. Сейчас здание готовят к открытию. Там будут работать 114 человек, в том числе 11 анестезиологов-реаниматологов, пять педиатров, пять врачей скорой медицинской помощи, 74 фельдшера и медсестры, десять фельдшеров по приему и передаче вызовов, четыре административных сотрудника и пять сотрудников обслуживающего персонала.