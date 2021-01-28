Центр "Моя работа" откроет бесплатный онлайн-курс по самозанятости для москвичек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Центр занятости населения "Моя работа" откроет бесплатный обучающий онлайн-курс "СамозанятаЯ в своем любимом деле", где женщин научат строить свой бизнес и расскажут, как совмещать работу и семью. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По результатам обучения участницы получат проработанную идею бизнес-проекта, точный портрет своей целевой аудитории и правильно оформленные социальные сети. "У женщин бывают свои особенности тайм-менеджмента, связанные с бытом, семьей и детьми, поэтому им нужен более гибкий подход. Эксперты центра уделят особое внимание теме эффективной организации времени и расскажут, как все успевать и при этом соблюдать баланс работы и личной жизни. Также участниц обучат действующим методам продвижения и поиска покупателей без финансовых вложений", - говорится в сообщении.

Курс начнется 15 февраля, обучение продлится месяц. Для записи необходимо зарегистрироваться на сайте центра в разделе "Хочу работать на себя".