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В ГИБДД по Москве призвали к осторожности на дороге в связи с погодными условиями

В управлении отметили, что по прогнозам синоптиков на дорогах столицы весь день будет скользко и снежно

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах города в связи со снегопадом и гололедом. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении Госавтоинспекции.

По прогнозам синоптиков, на дорогах российской столицы весь день будет скользко и снежно, отметили в управлении. "Осторожно, гололед! Об этом предостережении помним весь день. <...> Запоминаем: и водители, и пешеходы сбавляют скорость. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД", - добавили в ГИБДД.

Накануне пресс-служба ГУ МЧС России распространила экстренное предупреждение о том, что с 06:00 до 21:00 28 января в Москве ожидаются мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица.

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