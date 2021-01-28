Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

МОСКВА, 28 янаря. /ТАСС/. Коммунальные службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. По прогнозам синоптиков он продлится до 21:00 пятницы, об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Прирост снега за два дня может составить до 10 см. В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что с началом снегопада коммунальная техника приступила к проведению выборочной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорт. На опасных участках в первую очередь МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

"В ближайшее время спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.

По слова Бирюкова, для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.