Более 320 тыс. человек привились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 320 тыс. человек уже прошли вакцинацию от коронавируса в Москве, каждый день записываются еще до 25 тыс. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день у нас привито более 320 тыс. москвичей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. москвичей", - сказала Ракова.

Она выразила надежду, что с каждым днем в Москве все больше жителей будут делать прививку от коронавируса, и, соответственно, иммунная прослойка будет расти. Больше 330 привитых москвичей старше 90 лет и еще девять человек старше 100 лет.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 922 559 случаев заражения, из них 2 897 за последние сутки. Выздоровели 797 462 человека, умерли 13 237.

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