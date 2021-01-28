Московские сервисы на базе искусственного интеллекта стали доступны всем российским врачам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Москва запустила на базе Единой цифровой платформы здравоохранения специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований: hub.tele-med.ai, благодаря уникальной технологии врачи из любого региона России могут обработать лучевые исследования с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в рамках Единой цифровой платформы здравоохранения специалисты постоянно наращивают новые возможности и делают передовые технологии доступными не только максимально большому числу московских врачей, но и медицинским специалистам из других регионов страны.

"Месяц назад мы открыли доступ к сервису КТ-калькулятора - нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. Спрос на него оказался значительным: им воспользовались уже более 7 тыс. человек из 70 регионов. На этом мы не останавливаемся и сейчас готовы рассказать о новом сервисе: специальная платформа, HUB, дает доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в наших учреждениях. После регистрации на платформе врач любой специализации может загрузить обезличенное рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом", - сказала Ракова.

Она уточнила, что анализ данных занимает в большинстве случаев одну-две минуты, максимум 15 минут. Инструменты работают в формате "подсказок" для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех. Работу сервисов протестировали более 500 врачей из более 100 городских медицинских организаций.

Доступ к платформе могут получить только авторизованные врачи - как специалисты лучевой диагностики, так и представители клинических специализаций (терапевты, пульмонологи). В случае сложных кейсов у медиков будет возможность запросить дистанционную консультацию московских экспертов. Они могут дать второе мнение в сложных случаях или выполнить первичное описание снимка.

"Медицинские организации - пользователи платформы могут бесплатно отправлять пять исследований в день для обработки искусственным интеллектом. Для этого после регистрации и верификации врачу нужно загрузить в сервис обезличенное (деперсонализированное) рентгенологическое исследование в формате архива DICOM. Пока алгоритмы, подключенные к платформе, могут анализировать только компьютерные томограммы, однако уже в ближайшее время перечень исследований будет расширен. Медицинским организациям доступны дополнительные опции: дистанционные консультации экспертов Центра диагностики и телемедицины, первичное описание исследований, второе мнение и аудиты", - пояснила Ракова.