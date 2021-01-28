Власти Москвы отметили эффективность городских служб в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что все городские службы сработали слаженно и эффективно в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что ровно год назад, 28 января, по поручению мэра был организован оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом для координации работы всех служб города, постоянного мониторинга, выработки мер, а также оперативного информирования горожан о текущей ситуации.

"С 5 марта и по сей день мы работаем в круглосуточном режиме, - сказала Ракова. - Спустя год мы можем с уверенностью сказать, что наша система показала свою эффективность: все городские службы работают слаженно, как единая команда, без промедления принимают необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Огромным подспорьем, фактически каркасом стала единая цифровая платформа московского здравоохранения, которая позволила нам вести каждого пациента от момента первого положительного теста до полного выздоровления. Сегодня я хочу выразить глубочайшую благодарность коллегам, которые откликаются на все наши просьбы, врачам, которые сутки напролет спасают жизни, а также сказать спасибо горожанам, которые с пониманием относились и продолжают относиться к ограничительным мерам".

"Уже сегодня фиксируется устойчивый тренд на снижение количества новых случаев, и я искренне надеюсь, что он сохранится", - сказала заммэра.