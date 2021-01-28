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Доля электробусов в парке московского транспорта превысит 30% к 2024 году

В 2021 году электробусы выйдут примерно на 40 маршрутов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. электробусов будут курсировать в Москве к 2024 году. Экологичный транспорт займет треть парка городского транспорта, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В этом году почти 40 маршрутов станут зелеными - ведь на них выйдут современные тихие и экологичные электробусы. В 2021-2022 годах в городе их станет уже 820. К 2024 году число электробусов превысит 2,2 тыс. (это 1/3 всего городского транспорта). К 2030 году весь парк Мосгортранса будет "зеленым", - говорится в публикации.

Там уточняется, что электробусы работают в любую погоду: сложный батарейный модуль с элементами терморегулирования, помогает защищать транспорт и от перегрева, и от переохлаждения.

"Следующий этап развития электрического транспорта - электробус с электрическим обогревом. Сейчас российские производители работают над его разработкой", - сообщается в посте.

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