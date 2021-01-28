В Москве выявили более 7,5 тыс. нарушений, совершенных нелегальными таксистами в 2020 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Таксисты-нелегалы в Москве в прошлом году совершили 7,5 тыс. правонарушений. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Каждый день мы выявляем нелегальных такси-перевозчиков: только за прошлый год у них обнаружили более 7,5 тыс. правонарушений. У нелегалов нет лицензии, они работают без технических и медицинских осмотров, а порой у водителей отсутствуют даже права", - говорится в публикации.

По статистике, нелегальные таксисты чаще попадают в ДТП. "Если заметили нарушения, сообщайте по номеру МАДИ: +7 (495) 540-76-56 или madi@mos.ru", - заключается в сообщении.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что доля нелегальных такси в Москве сократилась с 70 до 2% за 10 лет. Если легальный сегмент в 2010 году занимал около 30%, то сейчас его доля возросла до 98%.